Может быть, чаю? Но не обычного, а немного странного. Например, чаепитие в темноте? С закрытыми глазами ощущение мира меняется: перестаёшь думать о том, как лежат волосы и прямо ли держится спина. А ещё перестаёшь волноваться, что по этому поводу думают другие. Никто не видит! Другие тоже. Поэтому-то в темноте может быть проще открыться: контроль отпускается, становится легче разговаривать и делиться самыми смелыми словами. Проще быть собой и вести себя так, будто никто не смотрит. Потому что никто правда не смотрит? Что будешь делать? Пить чай и разговаривать! Ещё наблюдать за своими состояниями. Каково в темноте быть рядом с незнакомцами? Какими становятся разговоры? Любопытно ли, кто твой собеседник, бросивший такую смешную шутку? И в целом, каково это — отпускать контроль? Легко или сложно? Это-то и интересно! Здесь можно шептаться, угадывать, хихикать, баловаться и, конечно, чаёвничать. Участие: любая сумма на входе, от 100 руб. Место проведения: Пространство «Ноль». Вход через Дом с колоннами / Дом с башней 2 этаж, студия 209