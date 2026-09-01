Культурная распродажа от фестиваля авторской керамики и крафта Ceramania. Более 70 авторов привезут экспериментальные работы, архивные коллекции, редкие экземпляры и предметы, которые редко появляются на фестивалях и маркетах. У каждого художника есть собственный архив: результаты экспериментов, предметы, которые не вписались в коллекцию, последние экземпляры старых серий, вещи с маленькими особенностями, которые замечает только он сам. Обычно такие предметы годами остаются в мастерских. На Культурной распродаже они впервые займут центральное место. Для гостей это возможность приобрести уникальные авторские работы и заглянуть в ту часть творческого процесса, которая обычно остаётся за кадром. Для мастеров — освободить место для новых идей и дать вторую жизнь предметам, которые давно ждут своего человека. Все предметы будут представлены по специальным ценам —- со скидками от 20% до 70% Кроме распродажи гостей ждут творческие мастер-классы, керамический своп, аукцион, фудкорт, встречи с мастерами и другие события. 5-6 сентября c 12:00–20:00