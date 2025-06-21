Cava Disco
Кожевенная линия, 30
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Завершение:
от 3100₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Праздник лета на Roof Place. Белые ночи, музыка, закат, коктейли и лучшие хиты – от POP и RnB до секси электроники и диско. Здесь вспомнят всё, под что невозможно стоять на месте! Лайвы тоже будут. Представь: тёплый вечер, лёгкий бриз с залива, коктейль в руке, вокруг любимые друзья, а из колонок звучат треки, которые ты знаешь наизусть. В этот раз организаторы решили не ограничивать себя эпохой MTV. Танцуй, лови момент и встречай рассвет!
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