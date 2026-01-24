Самое время собрать свою студкоманду, написать той самой одногруппнице и отметить День студента на кампус-пати. В эту субботу клуб на одну ночь превратится в студенческую вечеринку из фильмов — будто ты только выбежал с пар, а на телефон упало приглашение на тусу у одногруппника в доме Будет турик по PlayStation, фото с красными стаканчиками, выбор мистера и мисс ДК и, конечно, черлидерши, а на велкоме — фирменный пунш LineUp: Leon Iva Sema BRYAN MC Maiki 18+ | fc/dc