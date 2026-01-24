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Campus Party

Dvor Kulturi (DK)
Казанская ул., 7Д

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Самое время собрать свою студкоманду, написать той самой одногруппнице и отметить День студента на кампус-пати. В эту субботу клуб на одну ночь превратится в студенческую вечеринку из фильмов — будто ты только выбежал с пар, а на телефон упало приглашение на тусу у одногруппника в доме Будет турик по PlayStation, фото с красными стаканчиками, выбор мистера и мисс ДК и, конечно, черлидерши, а на велкоме — фирменный пунш LineUp: Leon Iva Sema BRYAN MC Maiki 18+ | fc/dc

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