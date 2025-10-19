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Call The Vatican

Action Club
Лиговский просп., 111-113-115В

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Команда, сочетающая в своем творчестве яростный и жёсткий деткор. Будь первым кто услышит неизданный материал группы живьём и уйдёт в разнос под нашумевшие боевики. Испытай на себе всю мощь и динамику музыкального буйства, погрузившись в атмосферу жирных рифов и добротных брейкдаунов.

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