Почувствуешь своё тело источником уверенности, радости и контакта с другими? Без оценок «правильно/неправильно» и «как надо», погрузишься в поиск внутренней опоры. Эта встреча для тех, кто хочет: • чувствовать себя более расслабленно и свободно • знакомиться и взаимодействовать с новыми людьми • узнать больше о себе через исследование тела • перезагрузиться и найти вдохновение Формат: • 2 часа погружения • коммуникативные, телесные, танцевальные практики • поддерживающее и безопасное пространство Ведущая: Диана Леонова, психолог-тренер *подходит для участников с любым опытом, приходите в удобной для движения одежде