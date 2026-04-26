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  1. Санкт-Петербург
  2. События

C телом на ты

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

950₽
Возраст 18+

Про событие

Почувствуешь своё тело источником уверенности, радости и контакта с другими? Без оценок «правильно/неправильно» и «как надо», погрузишься в поиск внутренней опоры. Эта встреча для тех, кто хочет: • чувствовать себя более расслабленно и свободно • знакомиться и взаимодействовать с новыми людьми • узнать больше о себе через исследование тела • перезагрузиться и найти вдохновение Формат: • 2 часа погружения • коммуникативные, телесные, танцевальные практики • поддерживающее и безопасное пространство Ведущая: Диана Леонова, психолог-тренер *подходит для участников с любым опытом, приходите в удобной для движения одежде

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