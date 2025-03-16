Бюро — это дуэт, в котором лирическая глубина соединяется с тонким музыкальным поиском. Антон Столяров и Женя Голубев создают атмосферу, где акустика раскрывает каждый оттенок эмоций, превращая сомнения в музыку, а поиск — в искусство. В их треках — искренность и многослойная лирика, проникновенный вокал и запоминающиеся мотивы. Это музыка, которая находит тебя в нужный момент и остается рядом. Первый акустический тур «Грёзы о весне» — это возможность услышать «Трещины», «Реки зацветут», «Будильник», «Спой для меня» и новые, ещё не изданные песни Бюро в самом честном и близком формате.