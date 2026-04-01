Мастер-класс о внимательном отношении к себе и своим желаниям. Иногда жизнь превращается в список задач, и становится трудно услышать простой вопрос: «Чего я хочу сейчас?» Эта встреча — возможность остановиться, прислушаться к себе и увидеть, где в повседневности прячется удовольствие. Мастер-класс будет полезен тем, кто чувствует усталость от гонки дел, ищет больше контакта с собой и хочет научиться создавать в жизни больше тепла, уюта и радости. Тут поговорят о гедонизме как философии жизни, исследуем разные сферы жизни — от тела и быта до смыслов и ценностей. Сделаешь небольшие практики самонаблюдения, попробуешь увидеть, что в жизни наполняет, а что забирает энергию. В программе — упражнения, медитация, творчество и душевные разговоры за чашкой чая. Это вечер для тех, кто хочет жить внимательнее, мягче и с большим удовольствием. Ведущий: Вадим Ревелисов — крумер, амбассадор гедонизма в Петербурге, основатель экосистемы «Самоидентификация». Цена участия в мероприятии – заказ блюда из меню кофейни