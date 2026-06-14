Депрессия: что мы действительно о ней знаем? Это слово, которое у всех на слуху, но о нём принято молчать. Шутка из соцсетей или серьёзное заболевание, требующее внимания? В спектакле ищут ответы на все эти вопросы — честно, без прикрас и с долей юмора. Это реальные истории, где переплетаются слёзы и смех, горе и счастье, сила воли и любовь к жизни, а также та самая искра, которая делает нас живыми и чувствующими людьми. В основе спектакля лежат реальные истории людей и пьеса Сары Кейн «Психоз. 4.48».