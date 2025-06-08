Экскурсия по Выборгской стороне. С приходом советской власти на смену доходным домам царской России явились новые жилмассивы. Перед архитекторами стояла непростая задача — обеспечить рабочий класс собственным жильём и при этом обойтись минимальными расходами. На помощь им пришёл ряд новаторских идей. Авангардную архитектуру часто упрекают в «бездушии», «прямолинейности», «убогости». Но именно этот период стал воплощением мечты о простой и честной жизни, справедливости, созидательном труде. Одним из эпицентров жилищного строительства в Ленинграде стала Выборгская сторона. К середине 1930-х в жилмассивах вдоль Лесного проспекта проживало уже около 15 тысяч человек — целый город в городе. Участники экскурсии отправятся его исследовать и окунутся в эпоху 1930-х годов. Во время экскурсии ты увидишь: — три проекта ленинградских жилмассивов: дом специалистов, городок текстильщиков, Батенинский жилмассив; — домовую церковь, расположенную в котельной; — утопающую в зелени Диагональную улицу; — контрасты современной и авангардной архитектуры. Во время экскурсии ты узнаешь: — как зарождались первые проекты жилья по типу «города-сада»; — почему Выборгская сторона стала одним из эпицентров строительства жилья для рабочих; — какой была повседневность рабочего класса; — сколько блюд можно было приготовить из капусты в 1930-е годы; — какие существовали необычные наименования мыла; — как в эпоху авангарда колористика стала одним из инструментов для создания художественного образа. Доступные билеты: 8 Июня (Вс ) 11:00 22 Июня (Вс ) 15:00 Организационные моменты на сайте организатора (кнопка выше).