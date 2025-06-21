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Быстрые свидания «ЛавСешн»

АТС
улица Некрасова, 3-5

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Игры
Вечеринки

Про событие

Хочешь познакомиться? Тебя ждут на роскошных быстрых свиданиях на новой потрясающей локации — зале «Терраса» в пространстве АТС. Основная возрастная группа (24-44 года). Что будет? - 10-15 свиданий по 5 минут - викторина о любви - welcome-drink - медленные танцы - результаты уже на следующий день.

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