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Быстрые свидания

ДКиН «Шайба», Ботаническая улица, 68, 2 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Еда

Про событие

Формируется 2 команды, по сути внешний и внутренний круг, которые перемещаются друг относительно друга. Участники становятся в пары и обсуждают заданную тему (или свободное обсуждение) в течение отведённого времени, после сигнала об истечении времени партнёры меняются и начинают новое обсуждение. Программа: 18:30 начало и объяснение правил; 19:45 кофе-брейк; 21:00 - рефлексия; 21:30 - окончание мероприятия. Вход на территорию студ. городка по паспорту. Как попасть: со стороны Ботанической улицы нужно подойти к КПП для выдачи пропуска на территорию студ. городка. Пропуск выдаётся по паспорту и кодовому слову «я в ДКиН на быстрые свидания». После прохождения турникетов необходимо идти прямо в круглое здание, зайти внутрь, подняться на 2-й этаж, на лестнице повернуть налево и дойти до аванзала. Контакт для связи https://t.me/ubiquitous_indigo

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