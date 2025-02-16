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Bys dance party Х Elevate

5-й Предпортовый проезд, 8к5

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 0+
Вечеринки

Про событие

Танцевальная студия Bys dance приглашает тебя на свой день рождения. На вечеринке ты сможешь: — Поучаствовать в квесте по Squid Games с гарантированными призами (готовься подбрасывать конги и выигрывать вербовщика в дакджи); — Встретиться лично с coverdance командой Elevate и сделать совместные фото в красивой фотозоне; — Выступить на сцене или просто посмотреть номера учеников студии и участников Elevate; — Получить призы за знания для айдолов и их песен; — Отдаться танцполу на Random dance.

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