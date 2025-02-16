Танцевальная студия Bys dance приглашает тебя на свой день рождения. На вечеринке ты сможешь: — Поучаствовать в квесте по Squid Games с гарантированными призами (готовься подбрасывать конги и выигрывать вербовщика в дакджи); — Встретиться лично с coverdance командой Elevate и сделать совместные фото в красивой фотозоне; — Выступить на сцене или просто посмотреть номера учеников студии и участников Elevate; — Получить призы за знания для айдолов и их песен; — Отдаться танцполу на Random dance.