Bys dance party Х Elevate
5-й Предпортовый проезд, 8к5
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 0+
Вечеринки
Про событие
Танцевальная студия Bys dance приглашает тебя на свой день рождения. На вечеринке ты сможешь: — Поучаствовать в квесте по Squid Games с гарантированными призами (готовься подбрасывать конги и выигрывать вербовщика в дакджи); — Встретиться лично с coverdance командой Elevate и сделать совместные фото в красивой фотозоне; — Выступить на сцене или просто посмотреть номера учеников студии и участников Elevate; — Получить призы за знания для айдолов и их песен; — Отдаться танцполу на Random dance.
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