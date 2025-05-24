Быдлоцыкл
ул. Маршала Говорова, 47
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от 2200₽ до 5500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Домашний концерт мэтров русского рок-шансона в Санкт-Петербурге. Домашняя акустика от экстремального проекта участников знаменитой группы Аффинаж. Камерный зал, тёплая атмосфера, эксклюзивный трек-лист. Практически олдскульный квартирник — только с баром и в обуви можно.
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