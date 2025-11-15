Burning Fest 9
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Тебя ждёт море пива, безудержного веселья и конечно очень, очень и очень много тяжёлой и мощной музыки. The Mausoleum (Punk/Hardcore — Москва). Настоящие легенды панк сцены вновь возвращаются в славный город на Неве. Ребята заглянут на фестиваль в рамках тура в честь ХХХ-летия группы. Специально для тебя музыканты подготовили мощный сэт из проверенных боевиков и зубодробительных новинок. Burning Flag (Punk/Hardcore/Thrash — Санкт-Петербург). Мощь хардкора, скорость трэша и безусловный дух настоящего панка. Defaulter (Hardcore/Thrash metal — Москва). Жесточайшая легенда. Группа гармонично сочетает в себе элементы hardcore punk и thrash metal. После долгого перерыва парни вновь в северной столице. Panika? (Garage punk rock — Тверь). Мощная банда, что поет и играет о социальных пороках нашего времени. Быстро, Честно, Сильно. Впервые в Санкт-Петербурге. Вход: 1000/800 с репостом https://vk.com/club232358083?w=wall-232358083_1
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