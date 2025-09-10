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Бункерная тайна Петербурга: спуск в противоядерное убежище

Левашовский проспект, 2. Ближайшая ст. метро «Петроградская»/ «Чкаловская»

Начало:

Завершение:

5070₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Тебя ждут тайные двери настоящего противоатомного укрытия, которое до сих пор в рабочем состоянии, скрыто от посторонних глаз и наполнено редкими экспонатами. Ты спустишься на 4 метра вниз, преодолеешь массивные защитные шлюзы и увидишь, каким должно было быть выживание после катастрофы. Железобетонные стены, рассчитанные на ударную волну, дозиметры, противогазы, инструкции по выживанию — всё здесь сохранилось так, будто время застыло. Разберёшься, как добывали воду, очищали воздух, лечились и поддерживали связь с внешним миром. Как обустраивали быт в замкнутом пространстве? Здесь всё осталось нетронутым: медицинские аптечки, газеты, фотографии, записки обитателей. Всё словно ждёт их возвращения. Как распределяли ресурсы, чем занимались люди, сколько времени могли провести под землёй? Разберёшь каждый аспект существования в условиях ядерной угрозы. Это не просто экскурсия — это возможность заглянуть в реальность, которая могла бы стать нашей. Чтобы прогулка состоялась, зарегистрируй билет у организатора сразу после покупки — тебе передадут телефон гида для связи и уточнят место встречи.

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