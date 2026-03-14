Мир летит к чертям, и мест в бункере меньше, чем желающих. У каждого — своя роль, свои странности и свои козыри: профессия, опыт, хобби, характер. Твоя задача — доказать, что без тебя цивилизации не выжить. Будет смешно, местами напряжённо и очень честно. Здесь побеждает не сила, а логика, аргументы и умение договариваться. По ту сторону двери останутся все лишние. Вопрос только один — кто лишний? Играть можно по-разному, организаторы — за игру с головой. Здесь можно лучше разобраться в себе и по-настоящему пообщаться — всё это через нестандартные игровые форматы. Мероприятие ведет Арго Делар — игропрактик, поведенческий аналитик.