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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Бункер

Невский проспект, 124

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Мир летит к чертям, и мест в бункере меньше, чем желающих. У каждого — своя роль, свои странности и свои козыри: профессия, опыт, хобби, характер. Твоя задача — доказать, что без тебя цивилизации не выжить. Будет смешно, местами напряжённо и очень честно. Здесь побеждает не сила, а логика, аргументы и умение договариваться. По ту сторону двери останутся все лишние. Вопрос только один — кто лишний? Играть можно по-разному, организаторы — за игру с головой. Здесь можно лучше разобраться в себе и по-настоящему пообщаться — всё это через нестандартные игровые форматы. Мероприятие ведет Арго Делар — игропрактик, поведенческий аналитик.

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