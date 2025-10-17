Гаражно-психоделические вибрации смешаются с винтажным хард-роком в некую взрывоопасную субстанцию, которой зарядят огромную пушку и выстрелят в самое чрево пятничной ночи, а Васильевский остров станет пристанищем всех отрешённых и диких сердцем пиратов.