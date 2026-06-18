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  1. Санкт-Петербург
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Бумага, ножницы, коллаж

Лиговский проспект, 99

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Два дня фестиваля о творчестве и для творчества. Проект объединяет творческие площадки по всему городу: «Открытые мастерские», галерея «Лифт» (Сх Спб), арт-центр «Пушкинская-10», центр «Ф 133», «Открытая гостиная» и «Музей Флорентийской мозаики». Получив карту фестиваля в «Открытых мастерских», ты сможешь перемещаться по разным локациям в течение 2-х дней, посмотреть выставки и поучаствовать в коллажных мастер-классах. Для тех, кто хочет глубже погрузиться в искусство коллажа и узнать о его классиках, будет организована возможность записаться в библиотеку и взять тематическую литературу. Фестиваль приглашает всех желающих к творческому диалогу, вдохновению и совместному созданию уникальных работ. Вход бесплатный, а программу фестиваля ты сможешь найти в группе ВКонтакте (кнопка «Регистрация»).

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