Два дня фестиваля о творчестве и для творчества. Проект объединяет творческие площадки по всему городу: «Открытые мастерские», галерея «Лифт» (Сх Спб), арт-центр «Пушкинская-10», центр «Ф 133», «Открытая гостиная» и «Музей Флорентийской мозаики». Получив карту фестиваля в «Открытых мастерских», ты сможешь перемещаться по разным локациям в течение 2-х дней, посмотреть выставки и поучаствовать в коллажных мастер-классах. Для тех, кто хочет глубже погрузиться в искусство коллажа и узнать о его классиках, будет организована возможность записаться в библиотеку и взять тематическую литературу. Фестиваль приглашает всех желающих к творческому диалогу, вдохновению и совместному созданию уникальных работ. Вход бесплатный, а программу фестиваля ты сможешь найти в группе ВКонтакте (кнопка «Регистрация»).