Фузз и Дружба
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
На сцене клуба Причал, 100 Собак и Skimist. Три группы с разным настроением, но одинаково живой подачей. Тот самый летний вечер, который проживается на максимуме от первой до последней песни.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи