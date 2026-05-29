Букер
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Большой тур с новой программой и презентацией альбома «Время Колокольчиков». Букер — известный российский рэп- и поп-панк-исполнитель, баттл-МС и блогер из Санкт-Петербурга.
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