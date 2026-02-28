Бугурт: утренняя вечеринка
Лиговский 50 корпус 16
Начало:
Завершение:
от 450₽ до 550₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Матч за титул: Тварис Скот х Мц Фуникулёр Акапела: Серёга х kuvich Cringe bars: TOXI$ х ogsouljia Beat'm up: Корнил & Мишарик х ostra х Кривда х Диджей Лобня х Zero х Завод Перестрелка: WEBКАМЕНЩИК х книгоноша х Люся Репейник Навылет: Timax the Devil х Стэйси Рэпсамурай х Лайсман х PVRVNOID х Молодой Хайпик х WHOLEBOY По поводу приобретения билетов пиши организатору в тг.
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