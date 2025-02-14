Если сообщения от ex-ов бесят сильнее, чем банальные признания в ленте, если хочется вечеринки, а не свиданий, если любовь уходит, а вечеринки в DK остаются, то Dvor Kulturi уже придумали, чем заняться в эту пятницу. Что будет этой ночью? — Бочка для вещей бывших — да, можно принести и сжечь всё то, что нужно было выбросить ещё год назад, но почему-то лежало в шкафу. Или то, что так и не решились вернуть с текстом «Ты забыл(-а) у меня эту футболку». — Битьё тарелок — DK оставят маркеры, на которых можно написать всё, что хотелось сказать, но лучше разбить. Говорят, после этого становится легче. — Таролог на баре — потому что сразу нужно послушать, что всё будет круто, а он ещё и пожалеет. — Любимые коктейли — потому что никто не осудит. В лайнапе: IVA / ODDDI / EXSY SEXY / 4IZA fc / dc