ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Broken Hearts Club

Dvor Kulturi (DK)
Казанская ул., 7Д

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Если сообщения от ex-ов бесят сильнее, чем банальные признания в ленте, если хочется вечеринки, а не свиданий, если любовь уходит, а вечеринки в DK остаются, то Dvor Kulturi уже придумали, чем заняться в эту пятницу. Что будет этой ночью? — Бочка для вещей бывших — да, можно принести и сжечь всё то, что нужно было выбросить ещё год назад, но почему-то лежало в шкафу. Или то, что так и не решились вернуть с текстом «Ты забыл(-а) у меня эту футболку». — Битьё тарелок — DK оставят маркеры, на которых можно написать всё, что хотелось сказать, но лучше разбить. Говорят, после этого становится легче. — Таролог на баре — потому что сразу нужно послушать, что всё будет круто, а он ещё и пожалеет. — Любимые коктейли — потому что никто не осудит. В лайнапе: IVA / ODDDI / EXSY SEXY / 4IZA fc / dc

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста