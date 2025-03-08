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«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» (2025)

Camper Bistro
Садовая улица, 62

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Несколько лет назад Бриджит Джонс пережила смерть любимого мужа — Марк Дарси погиб во время гуманитарной миссии в Судане. Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и даже устанавливает приложение для знакомств, благодаря которому в ее жизни появляется молодой красавчик. Теперь матери-одиночке нужно как-то совмещать дом, работу и романтические отношения, поддерживать сына, которому остро не хватает отца, а также противостоять осуждению идеальных мамочек из его школы. Запись в тг – @camperbistro

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