Бригадный подряд
Теплоход «Москва-99», Синопская набережная, 10
Начало:
Завершение:
6000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Welcome Aboard. Бригадный подряд зовёт на борт. Летний концерт на корабле — настоящее приключение под открытым небом: рёв гитар, ветер в лицо, панк и закат над Невой.
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