ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

«Б.Р.» Глазами инженера

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Лекция от компании «Глазами инженера», приуроченная к показу спектаклей про Бориса Рыжего в Севкабеле. Кажется, Борис Рыжий предугадал тренд и влюбился в промышленную архитектуру еще до бума на редевелопмент. С приходом постиндустриальной цивилизации объекты прошлого стали восприниматься как произведения искусства. Севкабель Порт, Новая Голландия, Планетарий №1, Ленполиграфмаш, Степан Разин и другие — бывшие производства сегодня превращаются в культурные кластеры и становятся любимыми общественными пространствами горожан. Но почему это происходит и именно промышленная архитектура становится пространством новой формации для культурного отдыха, творчества, образования, науки, искусства? На лекции участники проследят, как меняется индустриальное наследие Петербурга и обсудят судьбы старых фабрик и заводов, чтобы также влюбиться в них. Лектор – Саша Кизик, инженер, краевед, гид просветительской компании «Петербург глазами инженера».

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста