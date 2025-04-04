Лекция от компании «Глазами инженера», приуроченная к показу спектаклей про Бориса Рыжего в Севкабеле. Кажется, Борис Рыжий предугадал тренд и влюбился в промышленную архитектуру еще до бума на редевелопмент. С приходом постиндустриальной цивилизации объекты прошлого стали восприниматься как произведения искусства. Севкабель Порт, Новая Голландия, Планетарий №1, Ленполиграфмаш, Степан Разин и другие — бывшие производства сегодня превращаются в культурные кластеры и становятся любимыми общественными пространствами горожан. Но почему это происходит и именно промышленная архитектура становится пространством новой формации для культурного отдыха, творчества, образования, науки, искусства? На лекции участники проследят, как меняется индустриальное наследие Петербурга и обсудят судьбы старых фабрик и заводов, чтобы также влюбиться в них. Лектор – Саша Кизик, инженер, краевед, гид просветительской компании «Петербург глазами инженера».