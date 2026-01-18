Для тех, кто любит, когда музыка проживается телом: Ю встречает Bresden. Это будет первое выступление группы в обновлённом составе с презентацией свежих треков: ребята подмешали к материалам новую энергию и добавили ещё больше телесного грува — бас дышит шире, а ритм с первой минуты держит зал в плотном объятии. Тёплый фанковый кач, мечтательный инди-поп, синты, блестящие как неон ночной Петроградки — у Bresden всё звучит так, будто уютный вечер уже начался: коктейль прохлаждает пальцы, плечи сами находят такт, а свет подмигивает самым удачным припевам. Это живой и чувствительный саунд, который выбирает честность вместо показного блеска — именно поэтому цепляет сильнее, чем идеальные картинки.