Поп-рэп-исполнитель и музыкант в жанре альтернатива. Неординарный взгляд на музыку, проникновенный голос и неудержимая энергетика. Приходи на концерт Бредишь – молодого и талантливого музыканта, который с каждым днём набирает всё большую популярность.