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Поп-рэп-исполнитель и музыкант в жанре альтернатива. Неординарный взгляд на музыку, проникновенный голос и неудержимая энергетика. Приходи на концерт Бредишь – молодого и талантливого музыканта, который с каждым днём набирает всё большую популярность.
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