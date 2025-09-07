Breach Listening Party
Лиговский пр-т 74В
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 12+
Про событие
Вечеринка, на которой соберутся все те, кто так или иначе знаком с творчеством Twenty One Pilots, чтобы послушать новый альбом Breach в кругу фанатов. На самом мероприятии введена уникальная система для знакомства людей: на входе ты получаешь бейдж, на котором можешь написать, как к тебе будут обращаться, а цвет этого текста зависит уже от того, хочешь ты сегодня знакомиться или нет. Подробная инструкция будет на входе. Также будет работать тематический бар, в котором все позиции станут отсылками к группе, а знакомые напитки заиграют новыми красками. Место проведения: Smola Hall (Лофт проект «Этажи»).
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