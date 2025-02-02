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Бразильский джаз 50-60-х годов

The Hat Bar
Белинского ул. 9

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

«Джаз сквозь время и пространство» — закрытые встречи – выступления познавательных лекций Танины об увлекательном мире джаза, об интересных исторических событиях, о великих создателях джаза, о музыкантах удивительной судьбы, в сопровождении вокала певицы, музыкальных пауз, бокала игристого или чашечки кофе. Tanina L’odore - яркая, неповторимая певица, обладающая безупречным художественным вкусом, блистательным артистическим темпераментом и тонким ощущением стиля, эксперт вокального шоу Ну-ка все вместе на канале Россия, критик музыкального театра.

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