Только неформат. Неожиданные треки, самые отбитые диджеи, атмосфера психической нестабильности и танцевального невроза. Всё это вечеринка «Братья по разуму». — DJ ECLECTICA (23:00 — 2:00) — DJ ВЛАСТЬ (2:00 — 6:00) Свободный вход для компаний 5+ человек. Вход по акции для пятерых. Одиночки платят 300 рублей. Оплата на входе.