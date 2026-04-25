Братья по разуму
Лиговский 50 корпус 16
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от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Только неформат. Неожиданные треки, самые отбитые диджеи, атмосфера психической нестабильности и танцевального невроза. Всё это вечеринка «Братья по разуму». — DJ ECLECTICA (23:00 — 2:00) — DJ ВЛАСТЬ (2:00 — 6:00) Свободный вход для компаний 5+ человек. Вход по акции для пятерых. Одиночки платят 300 рублей. Оплата на входе.
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