Группу отличает свой неповторимый стиль — Гримрок. Коллектив имеет опыт выступлений в совершенно разных форматах, начиная от корпоративных заказных мероприятий, клубных выступлений и масштабных официальных, городских и всероссийских концертов. За последние годы такие новые песни как: «Лаос», «Аллилуя», «Вернись», «Самая Любимая Музыка», «Лелею», «Морской не сезон», «Город мой», «Парашюты», «Простая история», «Робинзон» и «Вьюги» - снискали славу у многочисленных поклонников и стали частыми в плейлистах различных радиостанций в России и за рубежом.