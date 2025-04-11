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Братья Грим

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 10000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группу отличает свой неповторимый стиль — Гримрок. Коллектив имеет опыт выступлений в совершенно разных форматах, начиная от корпоративных заказных мероприятий, клубных выступлений и масштабных официальных, городских и всероссийских концертов. За последние годы такие новые песни как: «Лаос», «Аллилуя», «Вернись», «Самая Любимая Музыка», «Лелею», «Морской не сезон», «Город мой», «Парашюты», «Простая история», «Робинзон» и «Вьюги» - снискали славу у многочисленных поклонников и стали частыми в плейлистах различных радиостанций в России и за рубежом.

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