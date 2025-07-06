Бранч посреди бескрайнего поля за длинным столом, похожим на огромную булочку. Вечер раскрывается постепенно: вместо привычного декора — гигантские ягоды, будто из воображения Уэса Андерсона, за столом – лёгкие разговоры и неожиданные знакомства, в бокале – золото заката, а в ладонях – тепло от костра. Словом, летняя сказка прямо под открытым небом. Весь бранч готовит команда пекарни «Слой» — от первого блюда до закатного десерта. Шеф-повар составил особое меню, где в каждой детали — лето, радость и тепло, запечённое в тесте. В стоимость также входят напитки на весь вечер. Можно воспользоваться услугой трансфера. Время в пути ориентировочно 1.5 часа из Петербурга в зависимости от ситуации на дорогах. Все остальные детали: точное место проведения, как добраться и что взять с собой — придут тебе в письме за неделю до события. Если ты купил билет позже, организатор пришлёт приглашение в течение одного дня после получения твоей брони.