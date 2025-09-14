Воскресная бранч-лекция будет посвящена невероятным судьбам женщин императорской России. Многие девочки выросли на сказке про Золушку, но была ли возможна подобная история в реальности? Могла ли прачка стать императрицей или как влюбить в себя сразу трёх Романовых и навсегда остаться в истории мирового искусства? Вход 1000р. в качестве депозита Количество мест ограничено Бронирование по телефону или на сайте При бронировании от 6 персон — в чек будет включён сервисный сбор 10%