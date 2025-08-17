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Бранч-лекция с Ксенией Зуден: «Театральные истории Серебряного века»

Панорамный ресторан Горизонты, Торговый переулок, 3

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Истории из театральной жизни рубежа 19-20 веков: кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов», Айседора Дункан в Петербурге и её влияние на развитие русского балета, немного об Анне Павловой и об Александре Вертинском. Лектор: Ксения Зуден. Сбор гостей в 12:15. Начало лекции в 12:30. Вход 1000 руб. в качестве депозита. Бронирование по телефону +7 812 317 27 00 или по кнопке выше. При бронировании от 6 персон – в чек будет включен сервисный сбор 10%

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