Истории из театральной жизни рубежа 19-20 веков: кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов», Айседора Дункан в Петербурге и её влияние на развитие русского балета, немного об Анне Павловой и об Александре Вертинском. Лектор: Ксения Зуден. Сбор гостей в 12:15. Начало лекции в 12:30. Вход 1000 руб. в качестве депозита. Бронирование по телефону +7 812 317 27 00 или по кнопке выше. При бронировании от 6 персон – в чек будет включен сервисный сбор 10%