Хочешь узнать, как роковые женщины Серебряного века меняли ход истории? Приходи на увлекательную лекцию с Ксенией Зуден, где раскроют тайны четырёх ярких женщин той эпохи. От мистика Гумилева и Волошина до загадочного «Общества интимного театра» — ты откроешь для себя мир страсти, искусства и тайн. Погрузишься в атмосферу Серебряного века, наслаждаясь поздним завтраком в панорамном ресторане с видом на город. Не упусти шанс услышать невероятные истории, увидеть редкие фотографии и насладиться утренней атмосферой, которая унесёт тебя в прошлое. Время сбора гостей: 12:00 Бронируйте стол заранее, по телефону.