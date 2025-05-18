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Бранч-лекция «Красавицы Серебряного века»

Горизонты, набережная реки Фонтанки, 59Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Еда

Про событие

Хочешь узнать, как роковые женщины Серебряного века меняли ход истории? Приходи на увлекательную лекцию с Ксенией Зуден, где раскроют тайны четырёх ярких женщин той эпохи. От мистика Гумилева и Волошина до загадочного «Общества интимного театра» — ты откроешь для себя мир страсти, искусства и тайн. Погрузишься в атмосферу Серебряного века, наслаждаясь поздним завтраком в панорамном ресторане с видом на город. Не упусти шанс услышать невероятные истории, увидеть редкие фотографии и насладиться утренней атмосферой, которая унесёт тебя в прошлое. Время сбора гостей: 12:00 Бронируйте стол заранее, по телефону.

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