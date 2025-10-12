ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Бранч-лекция: «Фавориты русских императриц»

Горизонты, наб. реки Фонтанки 59, лит Б, 6 этаж

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Воскресная бранч-лекция будет посвящена сердцам женщин, которые не могут биться без любви, но что делать, если они управляют огромной империей? Познакомишься с подробностями удивительной личной жизни русским императриц. Лектор: Ольга Евгеньевна Шашихина Культуролог, гид-переводчик, экскурсовод в музеях Фаберже, музее истории Санкт-Петербурга и музее театрального и музыкального искусства.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста