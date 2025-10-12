Воскресная бранч-лекция будет посвящена сердцам женщин, которые не могут биться без любви, но что делать, если они управляют огромной империей? Познакомишься с подробностями удивительной личной жизни русским императриц. Лектор: Ольга Евгеньевна Шашихина Культуролог, гид-переводчик, экскурсовод в музеях Фаберже, музее истории Санкт-Петербурга и музее театрального и музыкального искусства.