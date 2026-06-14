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Бранч и яхтинг на закате

Сила ветра, Петровская коса, 9К

Начало:

Завершение:

19900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В этот день всё — про свободу и удовольствие: яркие вкусы, которые хочется запомнить, разговоры с друзьями и ветер, наполняющий паруса, пока солнце медленно садится за горизонт. Длинный стол под открытым небом сервирован с вниманием к деталям и украшен цветами. На столах — карточки с вопросами, которые приятно обсуждать, чтобы познакомиться ближе. Шеф-повар подает блюда, поднимаются бокалы пока безалкогольных напитков. Кульминация вечера: отправишься проводить закат на воде. Созерцая водную гладь, доверишь управление яхтами опытным капитанам. Расслабляйся и получай удовольствие. Вернёшься к пирсу, поднимешь бокал за этот вечер. А потом, как закипит чай в самоваре, тебя ждёт десерт, который будешь есть на пирсе, чтобы быть ближе к воде.

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