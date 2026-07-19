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Бранч-девичник: «Спенсер»

Особняк Балинского, Пироговская набережная, 7

Начало:

Завершение:

от 2800₽ до 5000₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Выходной день, подробная лекция-погружение в картину и просмотр фильма в женской компании. Без спешки и без напряжения. О фильме: Уставшая от притворства Леди Ди готовится к отчаянному шагу. Это картина с сильнейшим визуалом, костюмами и великолепной игрой Кристен Стюарт. В программе: — круассаны с начинками — конфетки, фрукты — закуски — игристое — женская компания — лекция о картине — просмотр фильма Мероприятие пройдёт в кинотеатре «Занавес» на первом этаже особняка. Вход в особняк через главный вход: красная дверь со львом. Если ты приходишь за час до мероприятия, то тебе предложат ожидание в саду. Двери кинотеатра открываются за 15 минут.

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