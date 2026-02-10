Творческое объединение Блааш (Blaash) возвращается с масштабным шоу в рамках российского тура — в честь запуска лейбла Браат (Braat). Бешеный фирменный драйв команды развернётся на двух танцполах клуба. Более 20 артистов, секретные гости, своя атмосфера, переосмысленная основная сцена и свет, который улетает вместе с тобой. Всё это — и больше — в одну ночь.