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«Боязнь пустоты» или портрет женщины в викторианском интерьере

Антикварный салон Alter Ego Home, Кожевенная линия, 30

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Завершение:

500₽
Возраст 0+

Про событие

Женщины викторианской Англии (1837-1901), одной из самых противоречивых эпох в культурном и морально-этическом отношении, позиционировали собственную личность через предметное окружение. Дом для них выступал единственной сценой, где они могли продемонстрировать все те добродетельные качества, которые от них требовали в то время. Что хранилось в застекленных витринах, выступавших визитной карточкой женщины? Что за загадочный синдром «боязнь пустоты» преследовал уважающих себя хозяек? Кто такие «лоскутные пчёлы» и зачем они устраивали закрытие вечеринки – квилтинги? Об этом и о многих других невербальных способах женской самопрезентации XIX столетия через интерьер ты узнаешь на лекции в антикварном салоне.

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