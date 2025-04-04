«Боязнь пустоты» или портрет женщины в викторианском интерьере
Антикварный салон Alter Ego Home, Кожевенная линия, 30
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500₽
Возраст 0+
Про событие
Женщины викторианской Англии (1837-1901), одной из самых противоречивых эпох в культурном и морально-этическом отношении, позиционировали собственную личность через предметное окружение. Дом для них выступал единственной сценой, где они могли продемонстрировать все те добродетельные качества, которые от них требовали в то время. Что хранилось в застекленных витринах, выступавших визитной карточкой женщины? Что за загадочный синдром «боязнь пустоты» преследовал уважающих себя хозяек? Кто такие «лоскутные пчёлы» и зачем они устраивали закрытие вечеринки – квилтинги? Об этом и о многих других невербальных способах женской самопрезентации XIX столетия через интерьер ты узнаешь на лекции в антикварном салоне.
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