Невероятно эстетичная и завораживающая техника создания картин без помощи кистей, зато с помощью скалки. Ты прикоснёшься к природному миру на этом мастер-классе и отвлечёшься от внешнего мира. Это полностью эко техника, так как используются природные материалы — гипс, растения и глина. По итогу ты получишь очень красивый результат, который станет прекрасным предметом интерьера. Он будет прекрасно сочетаться с другими картинами или станет самостоятельным элементом декора. А ты получишь массу приятных эмоций и прекрасно отдохнёшь.