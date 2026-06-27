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Ботанический барельеф

Art Studio 8, улица Константина Заслонова, 2

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Невероятно эстетичная и завораживающая техника создания картин без помощи кистей, зато с помощью скалки. Ты прикоснёшься к природному миру на этом мастер-классе и отвлечёшься от внешнего мира. Это полностью эко техника, так как используются природные материалы — гипс, растения и глина. По итогу ты получишь очень красивый результат, который станет прекрасным предметом интерьера. Он будет прекрасно сочетаться с другими картинами или станет самостоятельным элементом декора. А ты получишь массу приятных эмоций и прекрасно отдохнёшь.

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