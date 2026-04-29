О фильме: Телеведущий из Казахстана Борат отправляется в США, чтобы сделать репортаж об этой «величайшей в мире стране». Однако по прибытии оказалось, что главная цель его визита — поиски Памелы Андерсон с целью жениться на ней, а вовсе не съёмки документального фильма. Вход: 300р., парный билет — 500р. Регистрация в ТГ *Количество мест ограниченно