ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Booker: Новые Парни тур

AURORA
Пироговская набережная, 5/2

Начало:

Завершение:

от 1690₽ до 5990₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Выступает в жанрах рэп и поп-панк, участник рэп-баттлов, финалист Versus: Fresh Blood 2. Также известен как видеоблогер и стример. «У вас есть деньги, у нас — песни. У вас есть скука, у нас — шоу. У вас есть любимые треки, у нас — новый альбом. Вы нас ждёте? Мы к вам едем. Вы — наши старые друзья. Мы — ваши Новые Парни». Точное время запуска на площадку для твоей категории билета ты сможешь найти во встрече мероприятия в вк за несколько дней до концерта по ссылке: https://vk.com/bookerspb

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста