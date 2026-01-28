Бонни и Клайд
Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2
Начало:
Завершение:
490₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Молодые и отчаянные любовники Бонни и Клайд легко и изящно грабят банки в 1930-е. Но их романтизм и «робингудство» довольно быстро перерастают в лужи и реки крови, в хаос и смерть.
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