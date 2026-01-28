Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Молодые и отчаянные любовники Бонни и Клайд легко и изящно грабят банки в 1930-е. Но их романтизм и «робингудство» довольно быстро перерастают в лужи и реки крови, в хаос и смерть.