Это мероприятие объединит практиков и любителей йоги со всей России, предлагая насыщенную программу для всех уровней подготовки. Зима — прекрасное время для внутреннего преображения, возможность заглянуть внутрь себя и наполниться энергией. В этом году организаторы посвятили фестиваль теме Любви, как к себе, так и к окружающим нас людям, ведь именно в эти даты отмечают День всех влюбленных, и фестиваль станет прекрасным поводом углубиться в эту тему. Фестиваль включает свыше 25 занятий и мастер-классов: Йога и медитация • Хатха-йога для всех уровней подготовки: с нуля или для углубления практики • Дживамукти-йога: авторская методика йоги, с упором на энергичную йогу на основе виньясы. • Медитации: практики для релаксации, концентрации и очищения сознания. Уникальные практики • Практика цигун: совокупность древних китайских практик, которые направлены на поддержание жизненной энергии • Экстатик-дэнс: танцевальное движение, помогающее раскрыть себя и отпустить накопленный стресс. • Мастер-классы и практикумы на тему Потока Любви: эффективные приемы восстановления и практические инструменты для раскрытия сердца и культивирования потока любви в отношениях с собой, близкими и миром. • Банные ритуалы: релаксация, очищение и восстановление тела и духа через древние традиции.