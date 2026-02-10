В эти майские VNVNC превращается в мрачный цирк: три площадки, страшные клоуны и ходулисты, фрик-шоу и попкорн для тех, кто готов погрузиться в ужас. готовься: культовый Большой цирк опять откроет свои двери, и провести спокойно эту ночь уже не получится. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.