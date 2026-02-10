ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Большой цирк 1

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эти майские VNVNC превращается в мрачный цирк: три площадки, страшные клоуны и ходулисты, фрик-шоу и попкорн для тех, кто готов погрузиться в ужас. готовься: культовый Большой цирк опять откроет свои двери, и провести спокойно эту ночь уже не получится. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста