Большой стендап-концерт опытных комиков
Просто Бар, Коломенская улица, 3
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Это мероприятие, где для тебя выступят только самые опытные и топовые комики Петербурга, участники известных и популярных ТВ и Ютуб проектов (Камеди Баттл, Открытый Микрофон на ТНТ , Стендап на ТНТ, Labelcom и др.). Ребята расскажут только свои лучшие и проверенные шутки, а также порадуют тебя своей искромётной импровизацией. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда). Сбор гостей с 19:00, Начало мероприятия ориентировочно в 20:00. Что говорят: https://vk.ru/topic-213193616_49359981
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