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Большой StandUp Концерт Опытных Комиков

9-я линия Васильевского острова, 54

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это мероприятие, где для тебя выступят только самые опытные и топовые комики Петербурга, участники известных и популярных ТВ и YouTube проектов (Камеди Баттл, Открытый Микрофон на ТНТ , Stand Up на ТНТ, Labelcom и др.) Ребята расскажут только свои лучшие и проверенные шутки, а также порадуют тебя своей искромётной импровизацией. Тебя также ожидает вкуснейшая авторская кухня и бар с крафтовыми напитками по очень приятным ценам. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда)

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